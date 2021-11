O arguido nunca mostrou arrependimento sincero por ter matado a mulher - com um golpe de machado na cabeça -, agiu por ciúmes e ainda a responsabilizou pelos próprios atos”. Foi desta forma pragmática que a juíza-presidente do coletivo de juízes do Tribunal da Feira justificou a condenação de Joaquim Teixeira, de 55 anos, a uma pena de 20 anos de prisão por ter matado Maria Deolinda Silva, de 47, em Arouca, na véspera de Natal de 2020.