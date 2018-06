Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata ‘ex’ por asfixia e foge com dinheiro

Luís Gonçalves responde pelo homicídio de Ana Estreito.

Por Nelson Rodrigues | 08:36

Ajudou a ex-namorada a fazer a cama e ambos colocaram num saco a roupa suja dela para ele lavar em sua casa. Depois, Ana Estreito ordenou a Luís Gonçalves que deixasse o seu quarto, mas este, dominado pela fúria, pegou numa peça de roupa e tapou-lhe o nariz e a boca até a vítima deixar de respirar.



O homem, de 57 anos, foi agora acusado do homicídio qualificado da ex-companheira, de 40, em outubro de 2017, na casa desta, na rua Álvares Cabral, no Porto.



Matou-a por não lhe responder se mantinha uma nova relação, em segredo, com o seu patrão. Depois de a asfixiar, colocou o corpo deitado na cama e, "demonstrando grande frieza", revirou o quarto da vítima e fugiu com 1175 euros que esta recebera de ordenado e subsídio de férias, tal como o telemóvel dela. Com o valor, fez compras e pagou a sua renda e a da casa de Ana Estreito. Responde, por isso, também por furto.



Seis dias após o crime, para despistar as autoridades, enviou uma mensagem para o telemóvel da vítima a perguntar se estava bem. O corpo só foi descoberto a 6 de novembro, já em avançado estado de decomposição. O arguido está preso.