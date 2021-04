Mata ex-sogra no Brasil e foge para a Europa. Homem foi detido pela PJ em Leiria

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Leiria um cidadão estrangeiro, de 38 anos, que é suspeito de matar a tiro a ex-sogra, em janeiro de 2020 no Brasil.O homem tinha um mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades judiciárias competentes do Brasil, após ter fugido do país para a Europa, informa a PJ este domingo em comunicado.

O crime, no estado requerente, é punível com pena de prisão até trinta anos.

Presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, o suspeito aguarda o processo de extradição sujeito à medida de coação de prisão preventiva.