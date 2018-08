Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata homem a tiro e enterra cadáver

Suspeito confessou crime cometido em 2009 ao regressar do estrangeiro. Alegou que a morte foi acidental.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

A Polícia Judiciária do Porto encontrou este sábado num terreno baldio junto à A7, em Vermoim, Vila Nova de Famalicão, os restos mortais de um homem que estava desaparecido desde 2009.



Foi o autor da morte a tiro que ligou aos inspetores a dar conta do local onde enterrou a vítima, de 36 anos.



Contou que matou acidentalmente o homem, natural de Famalicão, quando lhe ia vender uma arma.



O detido, que regressou agora do estrangeiro, diz que a pistola disparou acidentalmente e que assustado decidiu enterrar o cadáver.



Revelou tudo por não conseguir viver com o "peso na consciência".