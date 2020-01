Mata homem na Amadora para lhe 'roubar' a mulher

Anuar Bengo, acusado de matar Ernesto Correia a mando da mulher deste em setembro de 2014, na Amadora, confessou ontem o homicídio perante o coletivo de juízes do Tribunal de Sintra, mas garantiu que "não foi a mando" da amante, também arguida no caso, que cometeu o crime. O homem, de 28 anos, admitiu que tinha uma relação extraconjugal com a mulher, de 31, e como esta não queria divorciar-se para ficar com ele, decidiu assassinar o rival. "Matei porque queria ficar com a Cesaltina", afirmou.

Anuar Bengo contou que no dia 2 de setembro de 2014, pela manhã, entrou no prédio depois de Ernesto Correia, simulou que ia para o apartamento em frente ao do da vítima e quando este abriu a porta tirou a arma do bolso, obrigando-o a ir até ao quarto onde lhe deu dois tiros na cabeça. Ainda estrangulou a vítima com um golpe ‘mata-leão’ e depois colocou o corpo na banheira cheia de água, para ter a certeza de que morria. "Desarrumei a sala para parecer um assalto, coloquei as luvas e as meias no lixo da rua e vendi a arma no bairro", descreveu.

Após matar Ernesto, Anuar encontrou-se com Cesaltina Correia, perto do local onde ela trabalhava, mas assegurou não lhe ter contado o que tinha feito. A relação amorosa durou mais dois anos, só terminando quando Anuar se mudou para o Algarve e Cesaltina para França.

Em 2018, quando se entregou na PJ por um outro crime de homicídio, Anuar diz ter descoberto por uma inspetora que Cesaltina tinha um outro amante desde 2012. Irritado e a sentir-se "traído", decidiu confessar o homicídio de Ernesto, mas nessa altura implicou Cesaltina como mandante do crime. Afirmou tê-lo feito por vingança pois se ia preso, a mulher também iria. "Gozou comigo", referiu. Os dois estão a ser julgados por homicídio qualificado e posse de arma proibida.



PORMENORES

Vizinha muda testemunho

Uma das vizinhas afirmou em tribunal que quando chegou à porta do prédio no dia do crime a arguida estava acompanhada de um homem, de nome Renato, e que não chegou a entrar em casa antes de chamar a polícia. Em 2014, disse que Cesaltina chegou a entrar na habitação.



24 anos por matar mulher

Anuar Bengo encontra-se a cumprir pena efetiva, na prisão da Carregueira, pela violação e homicídio da inquilina, em novembro de 2018. O nadador-salvador confessou o crime na Polícia Judiciária. Foi julgado e condenado a 24 anos de prisão.