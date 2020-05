Mata jovem com tiro na cabeça por engano

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Ministério Público (MP) já deduziu acusação contra José Teixeira, de 35 anos, que em agosto do ano passado matou por engano um jovem de 18 anos com um tiro na cabeça, no bairro da Quinta da Princesa, no Seixal.Segundo o MP, alguns dias antes do crime, o arguido foi ao Tribunal de Família e Menores para tratar de assuntos relacionados com a guarda do filho e ameaçou o ex-cunhado, também morador na Quinta da Princesa....