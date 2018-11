Mata ladrão que roubava carro em Lisboa

Crime ocorreu na Zona J em Chelas. Suspeito ficou sob custódia da PSP.

Por João Carlos Rodrigues | 00:13

Um homem de 38 anos foi morto na tarde de domingo pelo dono do carro que estava a assaltar, na avenida Paulo VI, na zona J de Chelas, em Lisboa.



De acordo com fonte policial, o homicida, de 37 anos, estaria em casa quando se apercebeu do assalto e correu, com uma faca na mão, para confrontar o ladrão, que estava ‘armado’ com uma chave de fendas.



Os dois envolveram-se numa escaramuça, tendo a vítima morrido devido a um golpe de ‘mata-leão’. O homem foi detido pela PSP ainda no local, tendo a Polícia Judiciária assumido a investigação ao crime. Para já o caso está a ser tratado como um homicídio, mas segundo fontes policiais, o relato de algumas testemunhas indicia que se possa ter tratado de um crime de excesso de legítima defesa ou ofensas à integridade física agravadas pelo resultado.



O suspeito ficou sob custódia da PSP, que o deverá levar a tribunal para primeiro interrogatório judicial na segunda ou terça feira.

Segundo o CM apurou, o óbito foi declarado no local. O corpo foi removido para a morgue do Instituto Nacional de Medicina Legal para ser autopsiado.