Uma discussão, ocorrida esta quinta-feira de manhã, acabou com um homem, de 38 anos, a esfaquear pelo menos quatro vezes a mulher, da mesma idade, com uma faca de cozinha. O homicídio aconteceu na casa da família, num prédio na Travessa de Vale Lagar, na Pedra Mourinha, em Portimão. O casal tem três filhos menores, que não se encontravam em casa na altura do crime.