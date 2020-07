Mata mulher em “cenário dantesco” em Santarém

Yuren Teixeira, o técnico de informática que assassinou uma mulher com quem fazia sexo a troco de dinheiro num apartamento em Santarém, foi ontem condenado a 21 anos de prisão, por homicídio qualificado.









O presidente do coletivo de juízes sublinhou que o arguido, de 33 anos, agiu com “um total desprezo pela vida da vítima, que morreu atingida pelas costas e sem possibilidade de se defender, para ser deixada num cenário dantesco”.

O Tribunal de Santarém considerou provados todos os factos da acusação, agravados pela violência que envolveu o crime. Depois de marcar um encontro com o agressor, a vítima, Ana Lúcia Oliveira, foi atingida no pescoço com um objeto perfurante que lhe fez um golpe com 19 centímetros. A mulher, de 48 anos, tentou pedir socorro, mas morreu sufocada pelo sangue. O arguido foi apanhado pela PJ três meses depois do crime. Tinha em sua posse um dos telemóveis da vítima.