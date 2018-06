Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata o genro e agride mulher

Herculano Duarte vai ser julgado por violência doméstica pelo Tribunal de Santarém.

Por João Nuno Pepino | 08:59

Herculano Duarte, o homicida que foi condenado a 19 anos de prisão por ter matado a tiro o genro e tentado assassinar o resto da família numa aldeia do concelho de Tomar, volta esta segunda-feira ao Tribunal de Santarém, para ser julgado por violência doméstica.



A vítima é a mulher que sofreu agressões físicas e humilhações ao longo de 49 anos de casamento. Durante esse tempo viveram em Moçambique, na Suíça e na aldeia de Pintado, em Tomar.



O arguido, de 70 anos, que está na cadeia, impôs uma vida infernal à mulher, que agredia com frequência a murro e pontapé, com ameaças de morte e as mais variadas ofensas verbais, acusando-a de ter amantes.



Chegou a apontar armas à mulher e dormia com uma das inúmeras pistolas que possuía debaixo da almofada.