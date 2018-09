Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata o padrinho idoso e fica presa 25 anos

Tribunal da Relação confirmou pena máxima aplicada a Sónia Domingues por assassinar homem de 90 anos.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Sónia Domingues "torturou física e psicologicamente" o padrinho até o matar, em abril de 2017, na casa onde vivia o idoso, de 90 anos, em Vila Nova de Gaia.



O crime foi cometido com "grande premeditação e perfídia", sendo que a arguida, que sofre de Borderline - um distúrbio de personalidade -, nunca demonstrou "genuíno arrependimento" por ter matado o homem.



Foi condenada, em maio, a 25 anos de prisão. O Tribunal da Relação do Porto confirmou agora a pena máxima.



A arguida, de 34 anos, recorreu da condenação de primeira instância, uma vez que entendia que deveria ser condenada por homicídio simples, no máximo a uma pena de 16 anos de cadeia. Sónia Domingues, que está presa desde a altura do crime, apanhou pena máxima por homicídio qualificado, roubo agravado e burla informática.



O crime foi cometido com a ajuda de Eric Costa, de 27 anos, amigo do filho da arguida, menor, de 15 - que também participou no assalto seguido de homicídio. Este arguido, que também está preso, tinha recorrido da decisão. Mas os juízes desembargadores confirmaram integralmente o acórdão do Tribunal de Gaia e Eric tem que cumprir 24 anos de cadeia.



Jaime Ribeiro foi agredido, drogado com soníferos, amarrado à cama e asfixiado com uma almofada, um cinto e uma camisola. Após assassinarem a vítima, os dois arguidos fugiram com os cartões multibanco do homem e fizeram 21 levantamentos, num total de 4400 euros.