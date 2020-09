Mata padrasto à facada em Ferreira do Zêzere e foge com filho menor

F rancisco Golfão, com cerca de 70 anos, residente na aldeia de Robária, em Ferreira do Zêzere, morreu em casa, esta sexta-feira de manhã, após ter sido brutalmente atacado pelo enteado com uma arma branca. O agressor, de 42 anos e que vive em Lisboa, colocou-se em fuga com o filho, de dois anos, após matar o padrasto. A criança estava entregue ao cuidado da avó, a mãe do detido, e do seu companheiro.