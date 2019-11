Mata prima por engano em disparo aos javalis

Um homem de 59 anos vai ser julgado no Tribunal de Vila Real por ter morto com um "tiro acidental" uma prima de 28 anos quando caçava, em julho de 2017, em Leirós, Vila Real.Tudo aconteceu junto à EN15 quando o arguido "andava à caça do javali". O homem que não possuía autorização legal emitida pela Zona de Caça Associativa a que pertence aquela área, estava munido com uma espingarda de calibre .12.Paula Fernandes, a vítima mortal, e a amiga, Irene Brás, de 45 anos, regressavam de uma caminhada com coletes refletores, o que não impediu o homem de disparar, "sabendo que na via se encontravam carros e peões", diz a acusação.Paula Fernandes foi atingida na zona do pescoço e da face e apesar de ter sido transportada para o Hospital de Vila Real, não resistiu aos graves ferimentos. A amiga, Irene Brás, não foi atingida porque se atirou ao chão. O homem está acusado dos crimes de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado na forma tentada, caça ilegal e omissão de auxílio.