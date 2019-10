Mata tia e vai comprar máquina de lavar roupa

Elisa Cerqueira, que levou 19 anos de cadeia por matar a tia, em Ponte de Lima, foi ilibada do pedido de indemnização feito pelas irmãs da vítima. O Supremo Tribunal de Justiça diz agora que tem de ser uma companhia de seguros a pagar os 135 mil euros.Os juízes consideram que o seguro do carro usado no atropelamento intencional tem que cobrir os danos. Os motivos da morte não ficaram claros, sabe-se só que, após o crime, Elisa comprou em nome da tia uma máquina de lavar roupa e outra de secar."O seguro obrigatório garante o pagamento da indemnização emergente de acidente de viação dolosamente provocado, sem prejuízo do direito de regresso contra o causador do acidente", afirmam os juízes conselheiros, abrindo assim porta à possibilidade da seguradora intentar uma ação contra a arguida, para ser ressarcida.Elisa tinha também já visto o Tribunal da Relação confirmar a sua pena de cadeia. Ficou provado que a arguida, de 35 anos, deu boleia à tia Maria da Glória Malheiro, no dia 7 de março de 2018. Iria até ao centro da vila, mas desviou-se do caminho. Conduziu até ao miradouro de Santo Ovídio, onde a vítima acabou por sair do carro.Foi nessa altura que Elisa atingiu a tia intencionalmente com a viatura. Passou o veículo várias vezes sobre o corpo de Maria da Glória. Consumado o crime, a arguida ligou para uma empresa de eletrodomésticos, fingiu ser a tia e encomendou duas máquinas no valor de mil euros. Elisa está na cadeia.