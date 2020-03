Mata, viola e dorme com cadáver da freira 'radical'

Alfredo Santos - o homem que, em setembro do ano passado, matou a freira Maria Antónia Pinho - dormiu com o cadáver da religiosa durante cerca de uma hora, em casa, em S. João da Madeira. Diz a acusação agora deduzida que o arguido usou um golpe de mata-leão para subjugar a religiosa, que foi ainda agredida com murros na cara e na cabeça. Violou-a, depois, durante três horas. A certa altura, o homem, de 50 anos, percebeu que a vítima tinha morrido, mas continuou com os atos sexuais.

Neste caso da ‘freira radical’ - assim conhecida por andar de mota e carinhosamente tratada por irmã ‘Tona’ -, o arguido responde por homicídio qualificado, violação e profanação de cadáver. Mas tinha já atacado uma mulher de 23 anos, em agosto, pelo que é acusado ainda de rapto, roubo e violação na forma tentada. Esta jovem foi, na altura, salva por populares.

Alfredo tinha saído da cadeia em maio, depois de cumprir mais de 16 anos por crimes sexuais. A 8 de setembro, viu a freira ‘Tona’ perto de uma pastelaria. Abordou a religiosa, de 61 anos, e, alegando estar alcoolizado, convenceu-a a dar-lhe boleia e a ajudá-lo a entrar em casa. ‘Tona’ estava já a sair quando foi atacada. Ainda arranhou o predador para tentar fugir. "Agiu com o propósito de se satisfazer sexualmente, querendo e conseguindo tirar a vida a Maria Antónia para consumar tais intentos, sendo a sua conduta reveladora de especial censurabilidade e perversidade", diz a acusação.



Alegou que sexo foi consentido

Quando acordou, o arguido retirou as joias que Maria Antónia tinha e colocou-as na mesa de cabeceira. Arrumou ainda os sapatos da vítima e tapou-a com um cobertor. Depois, foi ter com familiares que estavam no piso superior da casa e alegou que tinha mantido sexo consentido com a religiosa. Justificou que aquela tinha morrido devido ao consumo de metadona. Só mais tarde confessou tudo.



Perseguiu jovem durante 20 minutos

Na madrugada de 14 de agosto, Alfredo - que foi detido pela PJ do Porto e está na cadeia - tinha já perseguido uma mulher, de 23 anos, durante 20 minutos. A vítima saíra do trabalho e foi também atacada com um golpe de mata-leão. Alfredo queria violar a jovem, que foi salva por pessoas que pararam o carro para ajudá-la.