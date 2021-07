Matam cadela e quatro crias com veneno em Santa Maria da Feira

Uma cadela e quatro crias foram encontradas mortas, este sábado, num terreno em Argoncilhe, Santa Maria da Feira. Ao que tudo indica, os animais terão sido envenenados. O alerta para a GNR foi dado por um morador. A GNR de Lourosa esteve no local.A denúncia foi feita nas redes sociais, causando a revolta entre os cibernautas. Este caso de envenenamento, na zona de Santa Maria da Feira, junta-se a outros registados nos últimos anos. As carcaças foram removidas pelos serviços veterinários da autarquia. As autoridades investigam com vista a apurar os autores do crime.