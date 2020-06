Matam filho de PJ após quinze roubos

Pedro Fonseca tinha 24 anos. Estudante exemplar, pouco dado a festas e a noites de copos, o jovem engenheiro seguia para um café, pelas 23h00, do dia 28 de dezembro, junto à Faculdade de Ciências de Lisboa, no Campo Grande. Foi abordado por um trio de assaltantes e atacado com duas facadas. Morreu no local, os suspeitos nada levaram.