O Investigação CM chegou à fala com a mãe do jovem que matou o pai em Algés. Um depoimento dramático que espelha o sofrimento continuado e o clima de horror de uma família que viveu toda a vida num clima de violência doméstica a que Tiago quis por fim com o homicídio do pai.Com uma pancada na cabeça e com um tempo de espera para garantir que estava morto.