Maternidade Bissaya Barreto sem Urgências

A falta de obstetras vai levar ao encerramento da Urgência da Maternidade Bissaya Barreto, em Coimbra, durante dois dias da próxima semana, denunciou ontem a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM).Em comunicado, a SRCOM revela que existe uma "preocupante falta de obstetras na zona Centro do País, claramente insuficientes para dar resposta adequada às necessidades dos cidadãos". A carência de profissionais obriga a Urgência da Maternidade Bissaya Barreto a encerrar entre as 21h00 de segunda-feira e as 09h00 de terça-feira, assim como durante todo o dia 31, o próximo sábado, obrigando os cidadãos a recorrerem à Maternidade Dr. Daniel de Matos.Além da falta de recursos humanos, a SRCOM denuncia também a incorreta dotação de obstetras das duas maternidades de Coimbra."As respetivas unidades estão a funcionar muitas vezes no limite, bastando haver uma baixa de um médico para colocar em causa todo o funcionamento do serviço", refere a SRCOM, em comunicado.Fonte do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) esclarece que "a função Urgência Obstétrica está garantida", mas que, "por razões circunstanciais, o serviço de Obstetrícia B, que funciona na Maternidade Bissaya Barreto, conta com menos um obstetra", pelo que foram tomadas "medidas cautelares no sentido de reorientar a eventual procura externa para o serviço de Obstetrícia A, que funciona na Maternidade Daniel de Matos". O CHUC está a desenvolver esforços para que o serviço não feche no dia 31, adiantou.