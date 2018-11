Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Matosinhos pretende voltar a ter 10 freguesias

Proposta da CDU e do PS considera que a agregação em quatro megafreguesias gerou consequências negativas.

Por Manuel Jorge Bento | 08:59

A Assembleia Municipal de Matosinhos aprovou, por maioria, a reposição das 10 freguesias do concelho, de forma a reverter a reorganização administrativa de 2013, que implementou quatro uniões de freguesia. Lançada pela CDU e pelo PS, a proposta indica que a junção originou consequências "profundamente negativas".



A presidente da autarquia Luísa Salgueiro (PS) mostrou-se a favor da desagregação, mas considerou que este não é o momento ideal para a discutir.

A proposta foi aprovada com 29 votos favoráveis, seis contra (PSD e dois independentes) e duas abstenções (BE). O ‘Parlamento’ de Matosinhos deliberou, também, a desagregação das freguesias da Senhora da Hora e S. Mamede de Infesta, que englobam cerca de 50 mil habitantes. O documento, da autoria de dois movimentos cívicos, foi aprovado por unanimidade, após saída dos eleitos pelo PSD e dois independentes.



Quanto à questão de âmbito municipal, João Avelino (CDU) exorta as assembleias das várias uniões de freguesias a indicarem se pretendem a reposição das 10 freguesias no concelho. A proposta do PS referia mesmo que a reforma administrativa de 2013 não trouxe "quaisquer ganhos" e demonstrava um "total desconhecimento do país real".



O PSD mostrou-se contra a reversão da agregação de freguesias, enquanto não forem conhecidos os "contornos" da distribuição territorial. O movimento liderado por António Parada reconheceu que a junção das freguesias não originou resultados positivos. O movimento de Narciso Miranda e o deputado eleito pelo PAN consideram que a desagregação é "uma necessidade".



Ainda que Matosinhos defenda o regresso das 10 freguesias, cabe à Assembleia da República a decisão final.