Mata à pedrada homem que o criou

Paulo Lobo, de 47 anos, alega que foi criado por Amadeu Vieira, o homem de 65 que segunda-feira assassinou à pancada e com pedradas, em Miratejo, Seixal.Afirma que estiveram muitos anos desavindos e que foi uma "troca de bocas", nesse início de tarde, que o fez atacar na rua o ex-professor de Matemática, persegui-lo até à porta de casa e arrastá-lo por uma perna para a rua, onde o matou. O homicida foi esta terça-feira presente pela PJ de Setúbal ao Tribunal do Seixal e ficou em prisão preventiva.À Polícia, o homem - que estava muito alcoolizado quando cometeu o crime e nas horas seguintes - contou que viveu em criança com Amadeu, conhecido na zona pelas alcunhas de ‘O Sportinguista’ e ‘Juve’. Terá saído de casa da vítima aos 18 anos e emigrou para o Reino Unido - onde tem mesmo ficha policial, tal como em Portugal, pelos crimes de furto e roubo.Quando regressou a Miratejo, há 4 anos, Paulo Lobo não trocava qualquer palavra com Amadeu Vieira. Pelas 13h30 de segunda-feira cruzaram-se na rua. O homicida não aceitou uma "boca". Testemunhas viram-no a dar um murro ao ‘Juve’. Este fugiu para casa e foi perseguido.Agarrado ainda antes de entrar no apartamento, levou uma cabeçada e foi arrastado, agarrado por uma perna, de volta à rua, batendo com a cabeça nos degraus de dois lances de escadas. Paulo matou Amadeu à porta do prédio e ainda lhe baixou calças e cuecas.A PJ recuperou em sua casa a roupa ensanguentada. Em investigação está também a origem do fogo em casa da vítima, que fez 17 feridos entre os vizinhos do prédio, por inalação de fumos. Como o homicida pode não ter entrado no apartamento, suspeita-se que a vítima tivesse algo ao lume que pegou ao lixo que acumulava, o que está a ser analisado pelo Laboratório de Polícia Científica.