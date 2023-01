A mãe de João Silva irrompeu em lágrimas ao conhecer, esta quarta-feira, a decisão do Tribunal de Matosinhos. Ricardo Dias, o homem que provocou a morte do seu filho a 4 janeiro de 2022, foi condenado a três anos e dois meses de prisão efetiva. O arguido colidiu de forma violenta com o carro do jovem quando fugia à GNR em Mindelo, Vila do Conde.









