A força do vento arrancou um telhado de uma casa, esta madrugada de terça-feira, em Espinho, na consequência do mau tempo.Toda a estrutura, em ferro e chapa, foi projetada a cerca de vinte metros, danificando gradeamentos e o telhado da casa vizinha.O alerta foi dado, ao início da manhã, para os bombeiros do concelho de Espinho, para uma ocorrência relacionada com mau tempo.Não há registo de feridos. A PSP de Espinho e os serviços de proteção civil da autarquia também foram mobilizados para o local.