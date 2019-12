Mau tempo provoca queda de andaime em Ponte de Lima

A forte chuva que se fez sentir esta quinta-feira, provocou estragos um pouco por todo o país.



Em Ponte de Lima, um andaime de uma obra no Centro Histórico caiu. Tudo aconteceu cerca das 18h30, quando a estrutura da obra que decorre há cerca de dois anos no Largo de Camões, tombou e acabou por ser amparado pelos guarda-sóis de uma esplanada e pelo toldo de uma ourivesaria.





Apesar do aparato, a queda da estrutura não provocou feridos. O incidente alarmou os comerciantes que há muito têm alertado as autoridades para os problemas de falta de segurança na obra.Aodisseram que a situação era expectável. No local, para além dos Bombeiros de Ponte de Lima esteve também a PSP, que está a investigar as causas da queda.