Mau tempo deixou grua inoperacional no Porto das Poças na ilha das Flores

Proteção Civil açoriana registou apenas 10 ocorrências à passagem da tempestade tropical Helene.

14:57

A grua do Porto das Poças nas Flores, Açores, "está inoperacional" na sequência do mau tempo provocado pela passagem da tempestade tropical Helene, mas as manobras serão "asseguradas" pela empresa que realiza obras no local, foi esta terça-feira anunciado.



Em comunicado, a Lotaçor, serviço de lotas dos Açores, explica que, "até à substituição do equipamento danificado, a empresa que se encontra nas Poças a realizar as obras no Porto, disponibilizou-se para assegurar as manobras".



A tempestade Helene, que chegou a ser um furacão de categoria 2, originou durante o fim de semana chuva, vento forte e agitação marítima, em particular nas ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) dos Açores que chegaram a estar sob aviso vermelho.



Ainda assim, a Proteção Civil açoriana registou apenas 10 ocorrências à passagem da tempestade tropical Helene.