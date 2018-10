Figueira da Foz espera eletricidade em todo o concelho até ao final de quarta-feira

Exército também está com a EDP a ajudar no terreno, tal como em outros locais da região Centro.

Por Lusa | 16:51

O restabelecimento total de energia elétrica na Figueira da Foz deverá acontecer até ao final do dia de quarta-feira, disse esta terça-feira o presidente da Câmara.



"A Câmara está a ver se consegue o restabelecimento total até ao final do dia de quarta-feira. Esta cobertura total é feita com a ajuda de geradores, que substituem os postos de transformação que ficaram mais danificados", disse João Ataíde.



O responsável adiantou também que a estimativa aponta para 4.000 pessoas ainda sem eletricidade, metade daquilo que acontecia na segunda-feira.



"Ainda hoje, a freguesia da Marinha das Ondas (onde se situa a Navigator e a Altri, entre outras) deverá completamente restabelecida. Ferreira-a-Nova também deve ficar a 100% e na freguesia de Alhadas só dois lugares ainda não têm luz", disse.



Na freguesia de Quiaios, de acordo com o autarca, já está tudo praticamente restabelecido, com exceção de Murtinheira, que deverá ficar esta terça-feira operacional.



A situação "mais preocupante é a freguesia de Maiorca, onde caiu uma linha de alta tensão e 20 postos de média tensão foram afetados".



"Deverá ficar tudo pronto ao final do dia de quarta-feira. O esforço vai nesse sentido", concluiu.



O Exército também está com a EDP a ajudar no terreno, tal como em outros locais da região Centro.



A passagem do furacão Leslie por Portugal, onde chegou como tempestade tropical, provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.



A Proteção Civil mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.



O distrito mais afetado pelo Leslie foi o de Coimbra, onde a tempestade, com um "percurso muito errático", se fez sentir com maior intensidade, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil.



Na Figueira da Foz, uma rajada de vento atingiu os 176 quilómetros por hora no sábado à noite, valor mais elevado registado em Portugal, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Cerca de 60 mil clientes da região Centro continuavam ao fim da tarde de segunda-feira sem energia elétrica, devido à passagem da tempestade Leslie, menos dez mil do que ao final da manhã, anunciou a EDP Distribuição.



A EDP espera que até ao final desta terça-feira o número de lares sem eletricidade se cifre em 30 mil.