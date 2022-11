Mau tempo inunda estradas em Ovar

O mau tempo já provocou estragos um pouco por todo o país com vários distritos sob alerta amarelo devido à chuva forte e persistente, que pode ser acompanhada de trovoada.



Em Esmoriz, Ovar, as inundações invadiram a cidade. Um veículo chegou a ficar retido num túnel, tendo a circulação ficado cortada nos dois sentidos. Quer os Bombeiros Voluntários de Ovar, quer os bombeiros de Santa Maria da Feira estiveram no local.



A forte precipitação provocou ainda queda de um muro, tendo ficado alguns carros danificados.



Os danos ainda não foram contabilizados.