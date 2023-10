Mau tempo na Madeira provoca queda de árvores e obriga a cancelar 44 voos

O mau tempo que se fez sentir no arquipélago da Madeira, durante a noite de sábado e madrugada de domingo, provocou a queda de árvores e galhos no centro do Funchal, mas não há registo de feridos.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, os 'soldados da paz' foram chamados para várias ocorrências, na sequência da passagem da depressão que atravessou a região no sábado, a maioria das quais relacionada com a queda de galhos caídos na via pública, mas também de árvores, algumas das quais de grande porte, que tornaram algumas vias intransitáveis.

"Não há, no entanto, nenhum ferido registado", salienta a mesma fonte, que dá ainda conta da queda de sinais e de letreiros, de pequenas inundações em vias públicas e de estragos numa paragem de autocarro.

Também os funcionários da Câmara Municipal do Funchal têm estado, durante a manhã deste domingo, a proceder à limpeza de estradas, devido aos detritos arrastados pelo vento forte que se fez sentir este fim de semana na Madeira, com rajadas que atingiram os 90 quilómetros por hora.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tinha emitido um aviso laranja para a Costa Norte da Madeira e para a ilha de Porto Santo, devido à agitação marítima, que terminou às 12 horas deste domingo, permanecendo apenas um aviso amarelo, até às 21 horas deste domingo, devido à ondulação norte, que poderá chegar aos cinco metros.

O vento forte registado no sábado na Madeira provocou também o cancelamento de 44 voos com destino ou origem no arquipélago (23 chegadas e 21 partidas), afetando cerca de sete mil passageiros, muitos dos quais já foram reencaminhados para voos a realizar este domingo.