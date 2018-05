Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mau tempo não afastou público de cortejo romano

Milhares de pessoas assistiram sexta-feira à noite ao ‘Bracara Augusta Triumphalis’.

09:30

Nem a chuva ou o frio que se fizeram sentir na noite de sexta-feira demoveram milhares de pessoas de assistir a um dos momentos altos da Braga Romana - o ‘Bracara Augusta Triumphalis’. Cerca de 2400 figurantes participaram na 15ª edição desta recriação histórica, liderada pelos vereadores da autarquia e pelo próprio presidente, Ricardo Rio, todos trajados a rigor.



"Há dez anos que venho sempre, é um momento muito feliz e que alegra as bonitas ruas do nosso centro histórico. Nunca o mau tempo me obrigou a ficar em casa, não ia ser este ano", lançou Maria de Fátima Oliveira, uma das muitas pessoas que se acotovelaram para ver os romanos desfilar. Ao lado, muitos turistas de diversas nacionalidades assistiam incrédulos ao imponente cortejo que juntou figurantes de todas as idades e várias atuações. "É fabuloso, muito profissional e feito com muito cuidado", sublinhava um turista polaco, que viajou de propósito para poder recuar ao tempo dos romanos.



Ontem, o centro histórico de Braga encheu-se de gente para reviver a época dos romanos e assistir a uma novidade da programação: depois do casamento, realizou-se, à tarde, um batismo romano que foi celebrado junto à Igreja da Misericórdia de Braga.



O evento, que vai na 15ª edição, termina esta noite, com a dança de invocação e sacrifício pela imortalidade, no Rossio da Sé, a partir das 22h30.

Ao longo deste último dia há muitas horas de espetáculos teatrais e musicais agendadas, além de uma aula de língua grega, visitas guiadas ao acampamento militar e até um funeral romano. A entrada é livre.