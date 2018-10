Proteção Civil mantém alerta amarelo até à meia-noite devido à passagem do furacão Leslie

Dados meteorológicos fazem antever que a situação irá melhorar progressivamente.

Por Lusa | 13:45

A Proteção Civil decidiu manter o alerta amarelo em Portugal continental até às 24h00 deste domingo, por haver estruturas que podem cair e "muito trabalho para limpar" o que ficou danificado com a passagem da tempestade Leslie.



Apesar da decisão de manter ativo o segundo alerta mais grave, os dados meteorológicos fazem antever que a situação irá melhorar progressivamente, disse o comandante nacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), Duarte da Costa, numa conferência de imprensa na sede da autoridade, em Carnaxide, Lisboa.



Duarte da Costa explicou que ainda se espera para hoje "vento intenso e períodos de chuva" e que há árvores e infraestruturas que sofreram danos durante o temporal que poderão ainda cair.



A passagem do Leslie por Portugal, no sábado e hoje, provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.



A ANPC mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrência, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.



O distrito mais afetado pelo Leslie foi o de Coimbra, onde a tempestade, com um "percurso muito errático", se fez sentir com maior intensidade, disse o comandante da ANPC.