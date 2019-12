Mau tempo provoca inundação na célebre 'rua dos guarda-chuvas' em Águeda. Veja as imagens

As fortes chuvas que se têm feito sentir, esta quinta-feira, provocaram uma inundação na rua Vasco da Gama, via célebre de Águeda conhecida pela exposição de guarda-chuvas.As imagens mostram a zona baixa da cidade completamente inundada, numa zona fortemente servida por estabelecimentos comerciais.Às 20h55 desta quinta-feira, registavam-se mais de 50 ocorrências apenas no distrito de Aveiro.