Mau tempo provoca queda de ramos de árvores na via pública em Lisboa

O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (RSB) registou, entre as 00h00 e o meio dia desta sexta-feira, 16 situações de quedas de ramos ou pernadas de árvores na via pública, em sequência do mau tempo.

No mesmo período, fonte oficlal do RSB disse ao CM que foram contabilizados 8 situações de inundações em espaço público, e 17 em espaço privado.

O maior pico de ocorrências teve lugar entre as 08h00 e as 11h00, com as zonas de Alvalade e Avenidas Novas a serem as mais afetadas.