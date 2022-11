Os bombeiros do Concelho de Espinho já foram chamados, esta manhã de quinta-feira, para cerca de 20 ocorrências relacionadas com o mau tempo, em todo o concelho.Numa das ocorrências, os operacionais foram chamados para retirar duas viaturas que ficaram parcialmente submersas numa inundação, na estrada junto ao Regimento de Engenharia 3 de Espinho e do Centro Hípico.Durante a madrugada, o mar galgou a zona ribeirinha do bairro Piscatório, em Silvalde. A água chegou até junto da primeira linha de casas.