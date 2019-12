Maus-tratos a idosos levam mulher à cadeia

A GNR deteve uma mulher de 62 anos, proprietária de um lar ilegal localizado numa moradia em Pedroso, no concelho de Vila Nova de Gaia. É a sexta vez que a suspeita é detida pelo mesmo ilícito. Foi presente a tribunal e, desta feita, fica a aguardar julgamento em prisão preventiva.A operação naquela residência teve lugar na passada quinta-feira, contando, além dos militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR, com os serviços do Ministério Público titulares do inquérito, médicos e enfermeiros e elementos da Fiscalização da Segurança Social.Apesar da clara falta de condições, o lar albergava 11 idosos, três dos quais acamados. Os utentes apresentavam marcas corporais que a investigação tenta agora perceber se resultaram de eventuais agressões.A mulher está indiciada por 14 crimes de maus-tratos e outros cinco de desobediência - tinha sido já apanhada, em diferentes residências, em cinco situações de gestão de lares ilegais, mas nunca terminou com a atividade. Desta vez, depois de presente, na sexta-feira, ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, foi levada para a cadeia. Fica proibida de contactar com as vítimas ou com as testemunhas do processo.Ao que oapurou, os idosos foram encaminhados para casas de familiares, ou, então, para lares da Segurança Social, dependendo das situações, avaliadas individualmente.