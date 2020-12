Uma antiga funcionária do lar Jasmin, no Seixal, denunciou vários maus-tratos a idosos. As imagens a que o CM teve acesso mostram pessoas extremamente magras e com feridas no corpo.A mesma funcionária garante que os utentes passam mais de 12 horas com a mesma fralda e que não recebem tratamento médico.Diz ainda que de junho a novembro morreram 12 utentes. Ao CM, o proprietário do lar, que tem alvará e está legal, nega todas as acusações.