Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mecânico desaparecido junto a praia

Homem de 27 anos desapareceu na praia do Malhão, em Vila Nova de Milfontes, domingo à noite.

Por T.G. | 08:31

O homem que desapareceu na praia do Malhão, em Vila Nova de Milfontes, domingo à noite, continuava esta segunda-feira a ser procurado.



Renato Penha, de 27 anos, reside em Ervidel e é mecânico. O alerta para o desaparecimento foi dado por um elemento do grupo que estaria a pescar com o homem. As buscas da Autoridade Marítima decorreram ontem com o apoio da corveta ‘João Roby’ e de uma embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos.