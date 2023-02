Um homem de 83 anos morreu esta terça-feira de manhã na sequência de um incêndio que deflagrou na habitação onde vivia, em Arcozelo das Maias, Oliveira de Frades. Tudo indica que na origem das chamas esteve um cobertor elétrico que entrou em combustão.





Os bombeiros foram alertados às 11h47. No local depararam-se com o primeiro piso da casa completamente tomado pelas chamas. “Foi a primeira equipa de combate que viria a encontrar a vítima mortal”, explicou aoFrancisco Lima, comandante dos Bombeiros de Santa Cruz da Trapa, que combateram o fogo juntamente com elementos de Oliveira de Frades.