Medalha desaparece do Museu da Presidência

Desaparecimento já foi comunicado às autoridades.

18:47

O CM sabe que desapareceu uma medalha do Museu da Presidência.



Ao que foi apurado, a medalha em questão estava exposta numa vitrine no museu, situado nas antigas cocheiras do Palácio de Belém.



O desaparecimento já foi comunicado às autoridades pela Presidência da República que, em comunicado, diz estar a aguardar pelo "resultado do inquérito policial em curso".

Recorde-se que esta não seria a primeira vez que o Museu da Presidência era assaltado, uma vez que o mesmo já aconteceu em 2016.



Em atualização