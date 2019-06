Medalha para bombeiro que salvou turista encurralado no mar em Aljezur

Ao ver um homem encurralado numa rocha na praia Vale dos Homens, em Aljezur, o bombeiro Hélio Oliveira lançou-se à água fria e nadou até à vítima, de 52 anos.Perante a impossibilidade de fazer o resgate por mar, o bombeiro de Aljezur permaneceu mais de duas horas com a vítima – que não sabia nadar e sofria de graves problemas de saúde –, impedindo-a de cair ao mar, num cenário de frio e forte ondulação, até à chegada de um helicóptero.Pelo salvamento, Hélio foi agora distinguido pelo Governo com a medalha de mérito de proteção e socorro, no grau ouro e distintivo azul. No reconhecimento, publicado em Diário da República, é dito que o bombeiro cumpre as missões com "grande abnegação, invulgar apego e dedicação".A vítima foi resgatada por um helicóptero da Força Aérea, que recolheu ainda Hélio Oliveira e um outro elemento.O salvamento ocorreu no dia 9 de outubro de 2018, na praia não vigiada de Vale dos Homens, em Aljezur, na Costa Vicentina. O banhista estava a dar um passeio pela praia e, com a subida da maré, acabou por ficar isolado numa rocha.Hélio Oliveira tem 26 anos e trabalha nos Bombeiros Voluntários de Aljezur. Este operacional também viu o seu ato heroico ser reconhecido pela Câmara de Aljezur. Já em 2018 tinha sido distinguido com o título de ‘Bombeiro de Mérito’.