Foi publicado esta sexta-feira, em ‘Diário da República’, o decreto que cria a medalha comemorativa da participação nas ações militares do 25 de Abril de 1974, por ocasião da celebração do 50.º aniversário da “revolução dos cravos”.





A medalha oval – com as armas nacionais, esfera armilar e um cravo florido – vai ser atribuída aos militares, independentemente do posto, que participaram ativamente nas ações que resultaram na revolução do 25 de Abril de 1974. Na medalha, constam as seguintes palavras: ‘liberdade’, ‘democracia’, ‘homenagem’,‘gratidão’.