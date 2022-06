Uma médica do serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital Amadora Sintra foi agredida nesta terça-feira por uma grávida com perturbações emocionais, confirmou fonte hospitalar.A médica sofreu ferimentos ligeiros e não houve necessidade de ser internada.Médicos pedem plano para prevenir estes casos e que agressões contra profissionais de saúde sejam consideradas crime público.