Uma médica do Centro de Saúde da Chamusca foi esta segunda-feira ameaçada de morte por um paciente, que pretendia que lhe fosse passado um atestado médico para poder renovar a licença de uso e porte de arma.A clínica acabou por apresentar queixa na GNR.Ao que tudo indica, o paciente, farto de esperar pela sua vez, entrou no gabinete da médica e proferiu as ameaças, isto antes de abandonar aquele espaço.A GNR investiga este caso.