Médica e enfermeiro do INEM agredidos em Vila Nova de Gaia

Uma equipa do INEM foi alvo de agressões durante a passagem de ano. O caso ocorreu às 02h00 da madrugada deste sábado num bairro social localizado em Avintes, Vila Nova de Gaia.



Os meios de socorro foram chamados para prestar assistência médica a uma mulher, mas quando chegaram ao local esta estava muito agitada e recusou colaborar com o INEM e com os bombeiros. Começou a atirar louça e talheres contra os profissionais de saúde. Surgiram depois familiares da mulher que agrediram a médica e o enfermeiro com socos e pontapés.





Os elementos do INEM e os bombeiros tiveram que fugir do local. Chamaram depois as autoridades. A GNR de Avintes tomou conta da ocorrência.