Médicas julgadas por sequestro de menino de dois anos

Mãe e avó fugiram com criança para o Dubai. Caso começa esta quarta-feira a ser julgado.

Por F.V. | 08:34

Helena Costa, 38 anos, não se conformou com a decisão do tribunal de Braga ao dar ao pai do filho, de apenas dois anos, o direito a visitas regulares.



Juntamente com os pais e o irmão, traçou um plano de fuga. A 9 de junho de 2016, as duas mulheres - mãe e avó - ambas médicas, fugiram com o menino para o Dubai.



Durante um ano, viajaram para a Índia, Nepal, Brasil e depois para o Qatar. Em Portugal, os dois homens - avô e tio da criança - tratavam de arranjar dinheiro para sustentar a fuga das familiares. A fuga só terminou em julho do ano passado. As médicas começam hoje a ser julgadas por sequestro.