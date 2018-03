Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médico acusado de falsificar receitas cria prejuízo de 340 mil euros ao SNS

Homem receitava medicamentos de determinados laboratórios adquiridos por terceiros e não pelos utentes.

Por Lusa | 13:50

O Ministério Público acusou de falsificação de documento agravada um médico envolvido num esquema de emissão de receitas forjadas para a compra de medicamentos comparticipados, causando um prejuízo de cerca de 340 mil euros ao Serviço Nacional de Saúde.



Em comunicado, divulgado na página da internet do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), é dito que a acusação foi deduzida em janeiro e que o médico acusado receitava medicamentos de determinados laboratórios que eram adquiridos por terceiros e não pelos utentes identificados nas receitas.



"O arguido procedia à emissão de receitas médicas, sem prévia existência de qualquer ato médico que a justificasse, prescrevendo medicação selecionada com base em elevadas taxas de comparticipação, receitas que não se destinavam aos utentes em nome de quem eram emitidas", lê-se na nota.



A atuação criminosa do médico causou ao Estado, via Serviço Nacional de Saúde, um prejuízo de mais de 339 mil euros devido a comparticipações pagas indevidamente.