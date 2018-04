Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médico agredido nas urgências

Família exigia que doente fosse atendido de imediato no hospital Barreiro - Montijo.

Por João Tavares | 08:47

O médico de 55 anos tinha acabado de atender um paciente quando ouviu um barulho vindo de um corredor do Hospital do Montijo. De repente, um grupo de quinze pessoas exigiu que um familiar fosse de imediato atendido. O médico acabou agredido a soco e pontapé.



O grupo fugiu e deu entrada no hospital do Barreiro. O paciente que exigia ser atendido de imediato – apresentava dores ao nível do tórax –, de 25 anos, acabou por ser identificado pela PSP, juntamente com outras pessoas do grupo.



Foi na transição dos turnos de segunda para terça-feira que as agressões tiveram lugar. O paciente começou por ser visto na triagem, irrompendo depois com os outros agressores para a zona dos gabinetes médicos. E foi nessa altura que se gerou a confusão. O médico Sadibo Dabo, ao aperceber-se da confusão, ainda pediu calma. De imediato, uma mulher agrediu-o à bofetada, seguindo-se mais socos e pontapés do restante grupo.



A vítima acabou por sofrer escoriações diversas. Quanto aos agressores, abandonaram o local e procuraram ajuda médica no hospital do Barreiro. E foi nesse local que um deles, pelo que se tinha passado minutos antes, foi identificado pela PSP.



Já de manhã, o clínico dirigiu-se à esquadra do Montijo e apresentou a queixa formal, estando agora o identificado indiciado por ofensas à integridade física.



Fonte oficial do hospital do Montijo disse ao CM que o "conselho de administração tomou conhecimento do ocorrido e abriu um processo de inquérito para apurar os factos".