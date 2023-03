Médico atropelado considerado culpado por caminhar sob o efeito de álcool

O Tribunal da Relação de Évora declarou como culpado de um atropelamento o homem atropelado que caminhava sob o efeito de álcool, em Portimão. A vítima, um médico, perdeu o direito a receber uma indemnização da seguradora.

A vítima acusou 2,20 na taxa de alcoolemia depois do acidente que ocorreu no dia 8 de abril de 2017. Segundo o acórdão, citado pelo Jornal de Notícias, o condutor tentou reagir quando estava a passar pelo peão, que caminhava fora do passeio. No entanto, a vítima ter-se-á virado "repentinamente" o que impediu o automobilista de se afastar.

O peão, que exigia mais de 140 mil euros, tinha estado a beber numa festa de aniversário.