Médico condenado pela morte de bebé da apresentadora Sara Santos

O médico obstetra julgado no caso da morte do bebé da apresentadora Sara Santos e do ex-jogador de futebol Carlos André foi condenado a ano e meio de pena suspensa, esta quarta-feira. A apresentadora vai receber uma indemnização de 35 mil euros e o antigo atleta 20 mil euros.Sara Santos afirmou que vai recorrer e que quer uma pena mais pesada. Já os advogados de defesa do médico não garantiram se irão ou não recorrer da decisão.