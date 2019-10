Médico explica causa provável para morte de doente após cirurgia às amígdalas e à tiroide

Foram já vários os médicos especialistas que, no Tribunal do Bolhão, no Porto, tentaram explicar em audiência como decorre uma dupla cirurgia às amígdalas e à tiroide. Todos são perentórios em dizer que este é um "procedimento normal" mas nenhum consegue afirmar o que correu mal no pós-operatório de um homem de 32 anos, em outubro de 2010, na Venerável Ordem Terceira de São Francisco, e que o levou à morte por asfixia devido a um edema na laringe.

"Uma complicação infeciosa é pouco provável neste caso. O edema poderá ter sido causado por uma complicação inflamatória súbita. É esta a conclusão que tiro. O doente estava agitado mas estável", disse um otorrinolaringologista. "Fazer duas cirurgias é comum. Fazer uma tiroidectomia e uma amigdalectomia é que é pouco comum porque são duas patologias diferentes. São atos cirúrgicos em locais próximos mas não interferem um no outro", frisou ontem o clínico em tribunal.

Devido à morte do doente estão a ser julgados três médicos e uma enfermeira. Respondem por homicídio por negligência. O processo diz que não vigiaram o paciente após a cirurgia.



PORMENORES

"Pós-operatório normal"

O otorrinolaringologista ouvido em tribunal explicou ainda que o "pós-operatório do doente era o normal". O Ministério Público diz que o paciente só foi vigiado clinicamente durante 1h10 após a cirurgia, tempo que considera "insuficiente face ao potencial risco das cirurgias".



Mãe pede indemnização

No processo, a mãe do doente, que era solteiro e não tinha filhos, pede uma indemnização de quase 130 mil euros contra os quatro arguidos e a Ordem Terceira de São Francisco. Há sessões marcadas até novembro.