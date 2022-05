Um ortopedista do Hospital da Covilhã vai ser julgado por um crime de violação e quatro de coação sexual. Está acusado pelo Ministério Público de ter abusado de três mulheres, suas pacientes, no gabinete da unidade hospitalar onde dava consultas, entre janeiro e outubro de 2020. O médico terá usado, em várias ocasiões, um clipe que passava ao longo do corpo e das zonas íntimas das doentes sob pretexto de estar a testar a sua sensibilidade.









